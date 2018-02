Furti in abitazione, raffica di controlli: fermati due ladri a San Fruttuoso

Le segnalazioni arrivano da ogni quartiere della città, a ogni ora del giorno e della notte: sono tantissime le abitazioni genovesi prese di mira dai ladri, episodi sempre più frequenti che hanno spinto le forze dell'ordine a potenziare i servizi di controllo soprattutto nelle ore notturne.

L'attività ha dato i suoi frutti: nella notte tra venerdì e sabato i poliziotti della questura hanno sorpreso due uomini in via Torti, a San Fruttuoso, che si stavano preparando a mettere a segno un furto. A insospettire gli agenti, il fatto che i due si siano dati alla fuga alla vista della volante: raggiunti nel giro di pochi minuti e perquisiti, sono stati trovati in possesso di una ricetrasmittente.

Uno dei due in particolare, un 27enne di origini albanesi, ha fatto scattare un campanello d’allarme nei poliziotti a causa della somiglianza con un ladro immortalato da una telecamera di sorveglianza durante un furto messo a segno in via Edera lo scorso 13 gennaio.

Il 27enne è stato dunque denunciato per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale per il tentativo di fuga e inosservanza della normativa dell’immigrazione perché trovato senza permesso di soggiorno.