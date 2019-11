Furti in appartamento, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia. Questo il risultato di due operazioni della polizia contro i furti in appartamento. A finire in manette un 36enne, denunciata invece una18enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, due volanti sono intervenute su segnalazione di un cittadino che dal suo balcone aveva sentito, in vico delle Carabaghe, infrangere un vetro di una finestra e qualcuno entrare nell'appartamento.

Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato le vie di fuga e fermato il ladro che aveva già messo a soqquadro la casa. L'uomo, con diversi precedenti di polizia, è stato processato per direttissima questa mattina.

Sono stati invece gli agenti del Commissariato Sestri Ponente a denunciare la giovane ladra trovata in azione in via Erede.

I poliziotti l'hanno trovata in possesso di due grossi cacciaviti, due paia di guanti e una lastra di plastica rigida usata di solito per aprire le porte. Per la torinese è scattata così la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.