La funicolare Zecca-Righi torna in servizio

È tornata in funzione poco dopo le 14 di lunedì pomeriggio la funicolare del Righi, l’impianto che collega largo Zecca c con le alture di Genova rimasto chiuso per poco più di due settimane per consentire ad Amt di sostituire la fune di trazione.

La chiusura era stata predisposta lo scorso 21 agosto, quando nel corso di un controllo ordinario i tecnici avevano individuato un’anomalia su un tratto della fune. Quella nuova è stata trasferita alla stazione della Zecca per essere rimontata da personale altamente specializzato in impianti funiviari.

Gli interventi di rimozione della vecchia fune e la posa in opera della nuova sono stati complessi, e realizzati in tempi molto rapidi rispetto alla dimensione dell’attività, come sottolineato anche dall’amministratore unico Amt Marco Beltrami: la fune pesa oltre 10.000 kg, ha un diametro di 42 millimetri e una lunghezza di 1.600 metri. Terminati gli interventi, sono state effettuate le prove in linea e le attività di regolazione della fune. Nei prossimi giorni sarà necessario effettuare brevi fermi della funicolare per intervenire sui fisiologici allungamenti della fune, che si determinano con la sollecitazione dovuta al funzionamento dell’impianto.

«La funicolare del Righi svolge un importante servizio per la nostra città - ha sottolineato il cicesindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari - ha una valenza strategica sia per i residenti della zona servita dall’impianto, sia per i moltissimi turisti che la scelgono per ammirare il panorama straordinario della nostra Genova vista dall’alto»

Martedì 11 è stato invece il turno dell’ascensore di Quezzi di restare chiuso, soltanto sino alle 13: in questo caso si tratta di una delle consuete verifiche ministeriali cui vengono sottoposti tutti gli impianti genovesi a turnazione.