Intossicazione da funghi, famiglia in ospedale

Una famiglia di tre persone originaria di Savignone - madre, padre e figlia - è da domenica notte ricoverata in ospedale per intossicazione da funghi.

L’allarme è scattato intorno all’una: marito e moglie, entrambi di circa 60 anni, sono stati ricoverati al Villa Scassi rispettivamente in terapia intensiva e sub-intensiva, mentre la figlia di 29 anni è stata trasferita al Galliera, nel reparto Rianimazione, dove si trova ancora sedata e intubata. La prognosi è riservata, ma nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Ancora non è chiara la provenienza dei funghi: la famiglia li avrebbe consumati in casa, per cena, con tutta probabilità dopo averli raccolti nei boschi o averli ricevuti in regalo. Dai primi esami condotti sulla 29enne, i medici hanno trovato tracce di sostanze riconducibili all'amanita muscaria o "ovolo malefico", il caratteristico fungo dalla cappella rossa e i puntini bianchi. I funghi consumati potrebbero dunque appartenere alla stessa famiglia.

Proprio per prevenire ulteriori casi da intossicazione da funghi in un periodo in cui sono molti gli escursionisti, anche poco esperti, che battono i boschi per cercarli, l’Asl 3 ha predisposto un servizio di controllo gratuito per i cittadini: sino al 15 novembre è possibile rivolgersi ai due centri di controllo istituiti in via Archimede (30 A, secondo piano, da lunedì e giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30) e in via Operai 80, Palazzetto della Salute (stanza 40 piano terra, da lunedì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30) per sottoporre i funghi raccolti all’esame di un micologo e accertarsi della loro bontà.

Le regole per raccogliere e consumare funghi in sicurezza

Sempre in ottica di prevenzione, l’Asl 3 ha messo a punto un vademecum dedicato a tutti coloro che nel periodo autunnale si dedicano alla raccolta dei funghi: