Annunziata, chiesa strapiena per i funerali di Prince Jerry

Si è svolto stamattina, venerdì 1 febbraio 2019, nella chiesa dell'Annunziata il funerale di Prince Jerry, il richiedente asilo nigeriano di 25 anni che si è buttato sotto un treno perché impossibilitato a restare in Italia, dove ormai da due anni aveva iniziato a ricostruirsi una vita. Era arrivato in Italia a bordo di un barcone con una laurea in chimica e la voglia di costruirsi un futuro lontano dalla miseria.

In una chiesa gremita Monsignor Martino (Migrantes) ha letto un brano dal Vangelo in inglese per farsi comprendere da tutti i presenti e ha citato la parabola del Buon Samaritano ricordando che per Dio lo straniero è il nostro Prossimo e per questo motivo va amato: «Dobbiamo imparare a evitare di guardare e passare oltre, trovando il modo di fermarci e fare qualcosa per gli altri - ha detto Monsignor Martino - in questa parabola un dottore della legge vuole trarre in inganno Gesù e Gesù gli dice di amare Gesù e Dio e il Prossimo come se stesso. Chi e il mio prossimo? Perché non te lo porti a casa tua? Perché non vai tu a...? Perché non paghi tu? Sono le domande sbagliate. Gesù ci insegna non rispondere. Bisogna imparare a sporcarsi, avere il coraggio di contagiarsi, non lanciare la mimetica al mendicante ma stringergli la mano, come Gesù fece con il lebbroso».

E poi, parlando di Prince Monsignor Martino ha detto, con la voce rotta dalla commozione: «Prince Jerry è una persona, totalmente diversa e totalmente uguale a tutti gli altri nella dignità e nell’amore, e deve rimanere tale. Abbiamo imparato il suo nome, ma non basta. Gli abbiamo voluto bene ma forse non abbastanza». E ancora, commosso, ha voluto ricordare l’ultimo messaggio che ha inviato Prince Jerry, in cui si scusava con tutti.

Presente alla funzione il consigliere del Comune di Genova Mario Baroni con la fascia tricolore e diversi consiglieri comunali e municipali soprattutto del Partito Democratico.