Fumi in porto, a settembre un tavolo di monitoraggio regionale

Anche a Genova verrà istituito un tavolo di monitoraggio sulle emissioni delle navi nei porti liguri, proprio come già accaduto a Civitavecchia. L’annuncio arriva dal Movimento 5 Stelle, che in mattinata ha sollevato la questione dei fumi in consiglio Regionale ottenendo il coinvolgimento della Regione, delle amministrazione locali, delle autorità portuali, delle Capitanerie e degli operatori del settore.

Il tavolo verrà convocato entro settembre, iniziativa che si affianca alla richiesta di integrazione della valutazione di impatto sanitario e ambientale effettuata sulle emissioni: «Ambiente e salute non sono due entità separate, ma due facce della stessa medaglia che devono trovare una sintesi e convergere in una linea politica univoca e condivisa da tutto il territorio coinvolgendo innanzitutto Arpal e le Asl competenti», hanno spiegato i consiglieri pentastellati.

«Secondo Italia Nostra, le emissioni navali in porto inquinano come e quanto una centrale a carbone. Anche per questo sono necessarie e urgenti analoghe misure di prevenzione, monitoraggio e di drastica riduzione fino alla eliminazione delle emissioni portando avanti il progetto parallelo dell'elettrificazione delle banchine - concludono - Questa è la direzione che Regione Liguria deve mantenere a tutela della salute pubblica, del nostro ambiente, della qualità dell'aria e della vita di ogni cittadino».

Nelle scorse settimane una richiesta simile era arrivata dal Municipio Ponente, con il capogruppo di A Sinistra, Filippo Bruzzone, che si è fatto portavoce delle istanze dei residenti di Pra’ e Palmaro chiedendo l’istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente per controllare non soltanto i fumi, ma anche l’inquinamento acustico.