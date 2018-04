Licenziato il direttore del Deledda e del Duchessa: scoppia la polemica

«Abbiamo deciso di sollevare dall’incarico l’attuale direttore, in quanto venuto meno il rapporto fiduciario»: così recita la nota con cui il Comune di Genova ha annunciato il licenziamento del dottor Bernardo Gabriele, direttore (ormai ex) della Fondazione Fulcis (Fondazione Urban Lab International School), che gestisce tre istituti superiori della città con sostegno esclusivo del Comune.

In particolare, la Fulcis gestisce il Liceo Grazia Deledda, l’Istituto Duchessa Di Galliera e il Deledda International School, e Gabriele ne era direttore dal settembre 2014. Il contratto, di durata quinquennale, avrebbe dovuto scadere a fine 2019, ma il consiglio d’indirizzo della fondazione, riunito nei giorni scorsi, ha deciso di interrompere prima il rapporto di lavoro.

Al momento non sono chiari i motivi alla base del licenziamento, che ha sollevato diverse proteste soprattutto tra i banchi dell’opposizione: «Chiediamo aiuto al circolo scuola PD per approfondire questa questione su una situazione per la quale abbiamo chiesto Commissione Consiliare, ovviamente per ora non concessa - ha fatto sapere Cristina Lodi, capogruppo del Pd in Comune - Rinnoverò la richiesta alla luce di questi gravi fatti».