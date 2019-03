Fuga di gas in val Bisagno, intossicata una donna

Vigili del fuoco, polizia e personale del 118 sono intervenuti intorno alle 20.30 di mercoledì 6 marzo 2019 in via Piacenza in val Bisagno in seguito a una fuga di gas. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa di un'anziana, dalla cui cucina usciva un forte odore di gas.

Mentre la donna veniva trasferita all'ospedale San Martino con un principio d'intossicazione, i vigili del fuoco si sono occupati di arginare la perdita di gas. Gli abitanti dei palazzi vicini, allarmati per il viavai di mezzi di soccorso, sono scesi in strada per capire cosa stava succedendo.