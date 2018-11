Fuga di gas, paura in zona Balbi

Attimi di paura in scalinata Cittadella, adiacente a via Balbi, nel pomeriggio di sabato 24 novembre, verso le 15,15, per una fuga di gas in un appartamento.

Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco e la Croce Verde Genovese con i loro mezzi, per i dovuti accertamenti.

Pare che all'interno dell'appartamento, al momento del fatto, non ci fosse nessuno.