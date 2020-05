Fuga di gas a Sampierdarena, due persone tratte in salvo

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio 2020 la polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco, ha tratto in salvo un uomo e una donna, entrambi genovesi, rispettivamente di 60 e 79 anni, che si trovavano all'interno di un appartamento saturo di gas.

Gli agenti si sono precipitati presso la casa in questione e, in collaborazione con i vigili del fuoco, sono entrati trovando in due stanze differenti la coppia di genovesi; la donna confusa e sofferente e l'uomo privo di sensi.

Immediatamente soccorsi i due malcapitati sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.