Fuga di gas in via Felice del Canto, strada chiusa

Fuga di gas in via Felice del Campo a Pontedecimo per la rottura di un tubo di media portata. Sul posto stanno lavorando la squadra reti gas Irite per la riparazione e i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

In particolare, sono in corso i rilievi pressometrici per riparare il tubo, che è stato bucato da alcuni operai al lavoro in un cantiere. Nell'emergenza è impegnata anche la Municipale che ha chiuso la via con ripercussioni sulla viabilità.