Fuga di gas a ponente: viabilità nel caos, riaperta via Pegli

È stata riaperta intorno alle 9,15 via Pegli: nella prima parte della mattinata era l'autostrada - oltre al tratto collinare che collega via Ungaretti a via Modugno - l'unico modo per spostarsi da ponente verso il centro di Genova e viceversa, questa mattina.

Dalle 3,30 del mattino, infatti, a causa di una grossa fuga di gas a Pegli, il traffico ferroviario e la circolazione sulla via Aurelia erano sospesi (via Pegli è stata poi riaperta alle 9,15). Trenitalia ha richiesto autobus sostitutivi.

È successo all'altezza della Curva del Risveglio, durante i lavori nella sottostante galleria ferroviaria: una trivella ha forato un grosso tubo del metano della rete cittadina.

Una palazzina in via Zaccaria è stata evacuata, e al momento si registra una decina di famiglie fuori casa.

A essere chiuse, anche via Zaccaria e via Nicoloso da Recco.

I vigili sono sul posto con tre squadre per l'assistenza alle riparazioni.