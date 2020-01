Fuga di gas in corso Perrone, stop ai lavori nel cantiere per il nuovo ponte

Stop temporaneo ai lavori nel cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Polvecera per una fuga di gas avvenuta in corso Perrone all'altezza del civico 92.

I vigili del fuoco sono intervenuti con alcune squadre per individuare la perdita: l'odore di gas, secondo le prime testimonianze, proveniva da un tombino che è stato subito controllato.

I tecnici di Iren sono stati incaricati di eseguire uno scavo e la strada è stata chiusa dalla polizia Locale. Per motivi precauzionali sono state sospese alcune lavorazioni nel cantiere lato ponente, quelle più vicine alla perdita.