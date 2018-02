Guasto alla rete idrica, San Fruttuoso e Sampierdarena senz'acqua

Risveglio senz'acqua per diversi abitanti del quartiere di San Fruttuoso e di Sampierdarena, a causa di un guasto alla rete idrica. Complici il gelo e le temperature in picchiata, durante la notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio, si sono rotti alcuni tubi dell'acqua in via D'Albertis e in via Semino.

Sul posto i tecnici Iren sono al lavoro per riparare le tubature e restituire il servizio idrico alle famiglie il prima possibile.