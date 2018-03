Spaccia marijuana nei vicoli, 19enne in manette

La polizia ha arrestato un 19enne di origini nigeriane, sorpreso a cedere sostanza stupefacente in cambio di denaro. Ieri sera intorno alle 20.20, gli agenti delle volanti, impegnati in attività di controllo del territorio, transitando in vico dei Fregoso nel centro storico hanno visto il giovane mentre consegnava un involucro a una persona, ricevendo in cambio una banconota da 10 euro.

Gli agenti hanno fermato i due uomini e recuperato quanto scambiato, pochi grammi di marijuana. A seguito di perquisizione, il 19enne è stato trovato in possesso di altri 5 involucri della medesima sostanza. Sequestrata, inoltre, la somma di 105 euro in contanti.

Fissata per questa mattina la direttissima.