Spaccio di droga, due arresti nei vicoli

Nella mattinata di venerdì 21 settembre 2018 i carabinieri della stazione Maddalena hanno tratto in arresto, in circostanze diverse due cittadini stranieri.

Il primo un 18enne del Gambia, con precedenti di polizia, è stato fermato in vico dei Fregoso mentre cedeva circa 1,5 grammi di marijuana a un albanese 18enne (segnalato quale assuntore alla locale Prefettura), e, da perquisizione personale è risultato detenere 1,7 grammi dello stesso stupefacente. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Il secondo arrestato è un 18enne del Senegal, con precedenti di polizia, bloccato in via del Campo mentre cedeva circa 1,6 grammi di marijuana a un marocchino 28 enne, segnalato quale assuntore alla prefettura. Il 18enne è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa dell'odierno giudizio direttissimo.