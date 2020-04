Giornate ancora fredde, ma la primavera è alle porte: le previsioni

La prmavera tarda ancora ad arrivare in Liguria, un ulteriore incentivo a rimanere in casa. Attualmente, la data per lo spegnimento dei termosifoni a Genova e provincia è fissata per il 14 aprile, e almeno nel capoluogo non sono state previste proroghe, anche perché tra pochi giorni il clima dovrebbe finalmente essere più mite.

Queste giornate ancora caratterizzate dalle temperature basse dovrebbero però, poi, a partire da giovedì 2 aprile iniziare a lasciare spazio gradualmente (ma definitivamente) al bel tempo, per poi stabilizzarsi definitivamente nei giorni successivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il freddo si sta spostando verso sud, in particolare verso Sicilia, Sardegna e Calabria, ma poi il tempo tornerà a stabilizzarsi in tutta Italia e le temperature andranno alzandosi pian piano, con un miglioramento deciso su tutto il territorio nazionale a partire dal prossimo weekend. Insomma tra qualche giorno dovrebbe arrivare la primavera, che per ora ci potremo godere solo affacciandoci alla finestra o, per chi ce l'ha, sul balcone di casa, ricordandoci che più diligenti saremo nel rispetto delle norme anti-contagio, prima questo brutto periodo finirà.