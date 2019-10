A Liliana Freddi De Stefanis la medaglia Città di Genova

Liliana Freddi De Stefanis è stata insignita, lo scorso sabato 19 ottobre, della medaglia 'Città di Genova' dal vice sindaco Stefano Balleari, su indicazione del sindaco, Marco Bucci. Il prestigioso conferimento è avvenuto sulla Msc Divina, ormeggiata alla stazione marittima e messa a disposizione dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie, in occasione delle celebrazioni del 50° anno dalla fondazione del sodalizio, oltre che per il festeggiamento del 44° anniversario della sezione genovese Ail.

Liliana Freddi De Stefanis ha dedicato la sua vita alla famiglia e all'Ail, Associazione italiana contro le Leucemie, e il suo meritevole impegno verso l'associazione è nato negli anni Novanta dopo la morte prematura del fratello Lorenzo.

Nel 1998, grazie a un'idea di Liliana Freddi e del professor Andrea Bacigalupo, primario del reparto Ematologia dell'ospedale San Martino, erede del professor Alberto Marmont, nasce 'Casa Ail' nel quartiere di Quinto: una residenza dedicata all'accoglienza dei pazienti trapiantati di midollo osseo e provenienti da fuori Genova.

Liliana Freddi non ha mai voluto essere presidente dell'associazione, per scelta, pur dedicandosi a essa con entusiasmo e dedizione. Nel 2018 è stata scelta come membro del Comitato Etico Regionale della Liguria in rappresentanza delle associazioni di volontariato e dell'associazionismo di tutela dei pazienti.

«Aver premiato Liliana Freddi è stato un momento molto emozionante - dichiara il vicesindaco di Genova - perché ci accomuna una lunga esperienza di volontariato durante le iniziative di raccolta fondi dell'associazione. Una esperienza comune che, negli anni, si è trasformata in una bellissima amicizia e che non fa altro che confermare la sua grande umanità e il suo continuo entusiasmo e impegno che è la linfa vitale delle attività di volontariato».