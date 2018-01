Da Genova a Venezia senza cambiare con il Frecciarossa

Questa mattina il cardinale Angelo Bagnasco ha ricambiato la visita del governatore Giovanni Toti, recandosi in piazza De Ferrari, sede della Regione, per gli auguri di buon anno. Toti, intrattenendosi con i giornalisti, ha colto l'occasione per fare un bilancio del lavoro della sua giunta.

Positivo secondo il governatore, che ha elencato i punti salienti dell'azione di governo, con buone prospettive per l'Ilva, per gli Erzelli, per il porto e la mobilità pubblica. Toti ha ricordato il recente accordo stipulato con Ferrovie, annunciando, a partire dal 27 febbraio, un nuovo collegamento diretto Frecciarossa fra Genova e Venezia.

La visita del cardinale, ha spiegato Toti, è anche l'occasione per smontare il presepe, allestito per le Feste nella sala della trasparenza al piano terra del palazzo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...