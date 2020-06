La riviera di levante, collegata con il Frecciarossa 1000

Ancora non è chiaro dove fermerà, ma il Frecciarossa 1000 sta per arrivare in Versilia, all'Argentario e nel Levante ligure. Da domenica 14 giugno un nuovo collegamento Trenitalia fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria da Milano e Roma per il rilancio del turismo nazionale.

Il Frecciarossa 1000 unirà tutti i giorni le due principali città italiane con la costa tirrenica, dalla Versilia all’Argentario, fermando anche in Liguria, a Genova e nel Levante ligure. A breve sarà possibile acquistare i biglietti dei collegamenti sull'App Trenitalia, il sito web trenitalia.com, nelle biglietterie e su tutti i canali di vendita convenzionati.

«Per la prima volta un Frecciarossa collegherà Roma, Milano, Genova e le località del Tigullio: un salto di qualità per i collegamenti per la Liguria e un servizio ad alto valore aggiunto per il nostro turismo che si appresta a ripartire». Lo dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

«Il levante ligure diventa parte di in una strategia di rilancio della destinazione Italia - dichiarano Toti e Berrino -. Questo significa la possibilità incrementare le possibilità turistiche del nostro territorio rispetto sia agli arrivi da Milano sia anche a quelli più lontani da Roma. A dimostrazione che i turisti sono i benvenuti in Liguria».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La Liguria per la sua bellezza si conferma al centro dello sviluppo del turismo nazionale - conclude il presidente Toti -. E questo nuovo collegamento veloce che Trenitalia farà partire lo dimostra. La comodità e la velocità dei Frecciarossa si integra con l'aumento del numero di convogli regionali per gli spostamenti interni, pianificati con il nuovo orario estivo. Un segnale forte di ripartenza e un deciso passo in avanti per riportare la nostra regione vicina ai livelli ottimali di servizio».