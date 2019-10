Investimento sui binari, odissea per i passeggeri del Frecciabianca: oltre due ore di ritardo

Odissea per i viaggiatori del Frecciabianca 8626 partito alle 16.57 di domenica 20 ottobre da Roma Termini e diretto a Genova Principe, rimasti per oltre due ore fermi nella stazione di Cecina dopo che un animale è stato investito sui binari.

La circolazione ferroviaria sul tratto Livorno-Roma è stata interrotta alle 19.30, quando il treno si trovava appunto in prossimità della stazione di Cecina: 400 circa le persone a bordo, moltissime quelle dirette verso il capoluogo ligure: «Siamo preoccupati, anche perché a Genova è allerta rossa dalle 20 e contavamo di arrivare a casa prima della nottata, in cui è previsto un netto peggioramento», racconta una passeggera genovese in viaggio con il marito.

A bordo del Frecciabianca anche le formazioni Under 15 e Under 16 della Sampdoria, reduci dalla trasferta a Roma, con i giovani calciatori che si sono riversati sui binari insieme con gli altri passeggeri. Il ritardo ha riguardato anche un altro Frecciabianca, partito da Roma alle 18.27 e previsto a Genova alle 23.20, che ha accumulato circa un’ora di ritardo: entrambi i convogli, praticamente al completo, si sono ritrovati fermi alla stazione di Cecina, per un totale di circa 800 persone in viaggio rimaste bloccate.

L’investimento, avvenuto in galleria tra Quercianella e Sonnino, ha richiesto l’intervento della polizia, con gli agenti costretti ad avventurarsi a piedi lungo i binari per raggiungere il luogo dell’incidente, che ha coinvolto, stando a quanto dichiarato da Trenitalia, “un animale di grossa taglia”. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 21.30, orari in cui il primo Frecciabianca è ripartito, seguito dopo una decina di minuti dall’altro: la circolazione è ripresa comunque su un solo binario.