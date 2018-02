Corso Monte Grappa, calci alla macchina dei militanti Fdl

Dopo gli insulti e la bandiera strappata al point elettorale della Lega in via Canevari, altro episodio di intolleranza legato alle imminenti elezioni politiche a Genova.

Stando alla denuncia presentata in questura, infatti, nel pomeriggio di martedì tre esponenti di Fratelli d’Italia che stavano affiggendo manifesti in corso Monte Grappa sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di giovani, «forse appartenenti ai centri sociali», che li avrebbero costretti a salire in auto e, una volta dentro, avrebbero iniziato a prendere a calci la vettura. I tre militanti di Fratelli d’Italia a quel punto hanno chiamato la polizia per segnalare l’accaduto, e poi se se sono andati.

L’episodio, su cui sta indagando la Digos, è stato segnalato anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Alberto Campanella, che ha chiesto «l’immediata chiusura dei centri sociali dove convogliano teppisti di sinistra che sbraitando di antifascismo si sporcano di gravi reati ed episodi di intolleranza».

Come detto, sempre martedì, ma in mattinata, alcuni militanti della Lega che avevano organizzato un volantinaggio in via Canevari hanno denunciato di essere stati avvicinati da alcuni sconosciuti che li hanno insultati, hanno strappato la loro bandiera e l’hanno gettata nella spazzatura.