Frase choc sul Morandi, Toscani si scusa: «Sono distrutto». Flashmob a De Ferrari contro il fotografo

«Distrutto umanamente» da un attacco «che non merito»: Oliviero Toscani corre ai ripari per la frase choc pronunciata durante il programma radiofonico “Un giorno da Pecora” («Ma a chi interessa che caschi un ponte», e affida le sue scuse ai microfoni di Radio Capital nel corso del suo programma “Fabrica”. Sottolineando però, ancora una volta, che la frase è stata estrapolata da qualcuno per il suo programma un po' scandalistico, con questa comunicazione moderna che cerca il sensazionalismo. Non era quella l'intenzione”.

«Stavo spiegando che l'incontro a Fabrica aveva come tema principale la comunicazione e non si era parlato del ponte Morandi né della questione Autostrade - ha detto il fotografo 77enne, il cui nome è associato da sempre alle campagne pubblicitarie dei Benetton - Adesso mi ritrovo accusato in questo modo. Cosa posso fare? Mi posso solo scusare nel modo più profondo. Questo attacco non lo merito e ribadisco: nessuno vuole che cada un ponte! Il Morandi purtroppo è caduto e sono indignato, ma sono anche il primo a dire che le mie parole suonano incomprensibili se estrapolate in quel modo e chiedo scusa. Ho sbagliato, cosa c…o d'altro posso dire! Se ci si potesse prendere a bastonate in radio, lo farei».

Un mea culpa in stile toscani, insomma, che non sembra però avere calmato gli animi né attenuato l’indignazione dei parenti delle 43 vittime e dei genovesi, per cui la ferita aperta dal crollo è ancora fresca e ben lontana dall’essersi rimarginata. E mentre sui social, Facebook e Twitter, diventa virale l’hashtag #anointeressa, lanciato dal governatore ligure Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci per protestare contro le infelici parole di Toscani, contro il fotografo (che ha suscitato un’amareggiata replica di Egle Possetti, presidente del Comitato Parenti Vittime del Morandi e sorella di Claudia, morta nel crollo insieme con il marito Andrea e i due figli), contro il fotografo è stato anche organizzato un flash mob in piazza De Ferrari.

A lanciare l’iniziativa è stato il comitato degli abitanti dell’ormai ex Zona Arancione, l’area ai margini del ponte crollato, i cui membri hanno ribadito che «a noi interessa eccome che sia cascato un ponte», e hanno dato appuntamento per lunedì 10 febbraio alle 18 in piazza De Ferrari «per un breve flashmob con foto di gruppo finale da inviare a Oliviero Toscani».