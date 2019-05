Cocaina a Sampierdarena e hashish in centro storico, spacciatori arrestati

La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato due spacciatori di droga. Il primo a Sampierdarena in via delle Franzoniane, dove i militari hanno fermato per un controllo un soggetto, identificato in un 43enne marocchino, gravato di pregiudizi di polizia, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, sequestrate.

L'uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, poiché, durante le fasi del controllo, ha opposto resistenza. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.

L'altro arresto in via del Campo nel centro storico. A finire in manette è stato un 25enne, gravato di pregiudizi di polizia, irregolare, sorpreso a cedere 2 grammi circa di hashish in cambio di una modesta somma di denaro a un 52enne, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Processato con rito direttissimo anche il 25enne.