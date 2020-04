Lutto in val Polcevera, addio a Franco Tassistro

Sabato 18 aprile 2020 è morto il Franco Tassistro, storico militante del sindacato Pensionati di Genova e figura di riferimento in val Polcevera non solo per iscritti e simpatizzanti, ma per tutti i cittadini.

Delegato della Cgil alle Poste, dirigente territoriale del Pci e dell'Anpi, Consigliere Comunale del Pci a Genova, presidente di Circoscrizione a Pontedecimo e, negli ultimi anni, segretario generale della Lega Spi della val Polcevera, nella sua lunga militanza politica e sindacale ha ricoperto ruoli diversi, portando in ciascuno di essi competenza, determinazione e grande umanità.

Sebbene fosse da molto tempo in precarie condizioni di salute, non ha mai fatto mancare il suo contributo e la sua capacità di direzione politica in un territorio con gravi problemi di disagio sociale e di mancanza di servizi, impegnandosi in prima persona per la realizzazione di una Casa della Salute territoriale e battendosi contro la cronica assenza di servizi pubblici in val Polcevera.

Lo Spi Cgil lo ricorda con stima e profondo affetto, esempio di impegno generoso sempre in prima linea nella difesa dei più deboli ed esprime sentite condoglianze alla famiglia.