Franco De Cian, primario del San Martino, ustionato dal barbecue e ricoverato in codice rosso

Doveva essere una serata rilassante, in compagnia dei propri cari, e invece si è trasformata in una brutta disavventura per l'oncologo chiavarese Franco De Cian, direttore del reparto di clinica chirurgica dell'ospedale San Martino.

Il medico nella serata di sabato 3 agosto si è infatti ustionato con il barbecue ad Amborzasco, frazione di Santo Stefano d'Aveto, ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco per soccorrerlo.

De Cian è stato ricoverato in codice rosso al Centro Ustionati di Villa Scassi.