Frana nelle gallerie Sant'Anna, Aurelia chiusa

Le gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna sono chiuse in entrambi i sensi di marcia da ieri sera, giovedì 4 gennaio 2018, a causa di una frana nel versante di Cavi di Lavagna.

Nessun veicolo coinvolto

Lo smottamento ha interessato un costone di roccia trattenuto da reti metalliche di sicurezza, fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuna vettura è stata colpita dalla frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e gli agenti della polizia municipale di Lavagna e Sestri Levante. Il collegamento tra le due località è possibile solo attraverso l'autostrada.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha spiegato nel corso della mattinata di venerdì 5 gennaio: «Anas ha fatto intervenire i rocciatori che stanno rimuovendo il materiale franato nella parte alta della roccia. C''e' parecchio materiale da rimuovere e fino a che non viene completato questo lavoro non e' possibile una previsione di riapertura certa. Ci siamo messi in contatto anche con ATP per far attivare corse dei bus con passaggio in autostrada».