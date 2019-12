Frana tra Serra Riccò e Casella, strada chiusa

Torna il bel tempo sulla Liguria, ma le settimane di pioggia hanno lasciato il segno e il terreno continua a franare.

L’ultimo cedimento sulla sp3 tra Serra Riccò e Casella, un tratto di strada già interessato da una frana e dove era già in vigore il senso unico alternato.

Nella notte sono caduti altri massi e terra sulla carreggiata, che è stata completamente chiusa. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, in attesa del sopralluogo dei geologi per capire come muoversi e ripristinare la viabilità.