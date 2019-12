L'emergenza continua a levante, frana a Riva Trigoso

Nella serata di lunedì 23 dicembre 2019 si è verificata una frana in via Palermo a Riva Trigoso nel comune di Sestri Levante con smottamento di pietre.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno interdetto gli orti e le zone circostanti in via precauzionale. Questa mattina è previsto un sopralluogo con il geologo.

Ieri «operai e mezzi hanno lavorato in Baia del Silenzio, Renà e Riva per portare avanti celermente la pulizia da sabbia e detriti portati dalla forte mareggiata che ha colpito il nostro litorale - ha scritto sui social la sindaco Valentina Ghio -. Altre ditte stanno operando lungo strade per Loto, Montedomenico e Villa Tassanin per la sistemazione di alcuni smottamenti».