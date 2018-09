Frana Quezzi, tutto fermo: ora tocca al demanio

Continua a tenere banco in Valbisagno il tema legato alla frana di via Portazza a Quezzi, dove tutto è ancora bloccato a distanza di quasi due anni dal cedimento. A sollevare il problema nella seduta del consiglio comunale genovese di martedì 25 settembre 2018 Cristina Lodi del Partito Democratico

L'assessore a Lavori Pubblici e Manutenzioni Paolo Fanghella ha spiegato: «La situazione si è un po’ complicata. Abbiamo comunicato l’avvio del procedimento ma i legali dei proprietari del terreno hanno fatto richiesta di accesso agli atti. I condomini si sono resi disponibili a far effettuare il monitoraggio richiesto dall’Amministrazione. Il 14 settembre è stato eseguito un sopralluogo a cui hanno partecipato i proprietari, i loro legali, quelli dell’Avvocatura comunale e i tecnici del Comune. È stato verificato che era stata posizionata correttamente una rete con una griglia che la trattiene per evitare il dilavamento. Poiché sono stati fatti i lavori richiesti dal Comune di Genova nella sua ordinanza, ora la competenza è passata all’autorità demaniale che deve intervenire nell’alveo del torrente. Il 27 settembre ci sarà una riunione all’Avvocatura del Comune per valutare il proseguimento dei lavori».