Frana fra Borgoratti e il bivio per Bavari e San Desiderio: strada chiusa

Ancora frane sul territorio genovese, in una giornata in cui la viabilità è già al collasso a causa della difficile situazione in autostrada.

Nel pomeriggio di venerdì c'è stato un cedimento in via delle Nasche, all’altezza del civico 11, tra salita Lagorio e via Cascine delle Nasche.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia Locale, che ha precauzionalmente chiuso il tratto al traffico. Dunque al momento non è possibile spostarsi fra Borgoratti e Bavari/San Desiderio. Sabato mattina nuovo sopralluogo per fare il punto sulla situazione e decidere se riaprire o meno la strada.