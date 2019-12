Frana a Carasco, strada della Valfontanabuona bloccata

Frana nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2019 in Valfontanabuona, sulla strada statale 225 tra Bavaggi nel comune di San Colombano e San Pietro di Sturla nel Comune di Carasco, a breve distanza dal ponte crollato nell'alluvione del 2013.

Atp ha comunicato che la linea 15 della Fontanabuona è quindi interrotta. I mezzi vengono fatti fermare rispettivamente a Calvari e al capolinea di Carasco.

Ovviamente sono interessate dall’interruzione tutte le linee in transito per la strada 225 comprese quelle scolastiche. La situazione viene monitorata dai responsabili di Atp in contatto costante con Anas che ha attivato tutte le misure del caso. Il traffico da e per la Valfontanabuona rimane quindi completamente bloccato, l'unico percorso alternativo rimane quello che sale fino a Leivi per vie secondarie.