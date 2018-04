Tutti in coda per le selezioni di X-Factor a De Ferrari, le foto

C'è chi sogna di sfondare come solista, chi è arrivato con il suo gruppo sperando di replicare magari il successo dei Maneskin che proprio di recente si sono esibiti a Genova: tanti i giovanissimi che oggi si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari per le selezioni genovesi di X-Factor, il popolare talent show di Sky.

Dalle 12,30 alle 18,30: sei ore per dimostrare alla redazione del programma che la voce c'è, il talento pure, e che si è pronti per il debutto su uno dei palchi più famosi d'Italia.