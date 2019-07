Funzionario della Polizia Locale aggredito durante i controlli in centro storico

Dopo i giovani trovati con la refurtiva addosso, numerosi altri interventi hanno visto protagonista la Polizia Locale venerdì 5 luglio 2019. Nei portici di via Turati gli operatori del primo distretto hanno denunciato per ricettazione un quarantenne nordafricano trovato con numerose confezioni di generi alimentari sottratte da un vicino minimarket.

Poco lontano, alle 19 in zona piazza Caricamento, gli agenti, durante un percorso di formazione sul campo, hanno fermato un uomo in possesso di uno smartphone del valore di circa mille euro, telefono che ha dichiarato di avere appena acquistato usato, ma non ne conosceva il pin per lo sblocco. Anche in questo caso è scattata la denuncia per ricettazione e il sequestro dell'apparecchio.

In piazza Fossatello una persona ha cercato di sottrarsi a un controllo, aggredendo un funzionario della Polizia Locale, ma è stata bloccata e trovata in possesso di uno zainetto con ancora l'etichetta contenente due epilatori, anche questi ancora nelle proprie confezioni, di provenienza furtiva. L'uomo, un quarantenne equadoriano, è stato denunciato per resistenza e ricettazione.

I controlli per la sicurezza hanno toccato anche il municipio bassa Valbisagno, dove il personale della Polizia Locale ha fermato e denunciato per rifiuto di generalità e resistenza un uomo che ha tentato di sottrarsi ai controlli.