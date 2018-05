Cade in bicicletta e finisce in una scarpata, interviene l'elicottero

Incidente in bicicletta per una donna di 40 anni che stava percorrendo il sentiero che dal Righi porta a Forte Diamante. La donna è scivolata in una scarpata e per soccorrerla si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con l'elicottero, oltre che quello dei medici del 118 e del Soccorso Alpino.

La donna è stata poi trasportata all'ospedale San Martino di Genova, con i soccorsi partiti in codice rosso e poi, fortunatamente, scesi al codice giallo.