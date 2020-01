Dopo vent'anni di attività chiude Foot Locker

Continua l'emorraggia di attività commerciali in centro storico. Le ultime due chiusure eccellenti riguardano Foot Locker in piazza Soziglia e Molinari in via Luccoli. Per il primo, il 31 dicembre è stato l'ultimo giorno di attività dopo vent'anni.

Molinari, dieci anni di storia con l'ultima gestione, ha avviato la liquidazione per chiusura attività con un cartello in vetrina nel quale si ringraziano «tutte le persone che ci hanno permesso di tenere aperto fino a oggi e che hanno fatto sì che questo diventasse più di un semplice negozio».

Per Foot Locker non significa un addio a Genova in quanto restano aperti gli altri due punti vendita in via XX Settembre e all'interno del centro commerciale Fiumara, dove sono confluiti due dei quattro dipendenti che erano a Soziglia.

Lo scorso anno Genova ha detto addio al bar Tonitto in piazza Dante, De Magistris, Gucci, L'Angolo di Scurreria e il negozio delle Sorelle Ascoli, tanto per citarne alcuni.