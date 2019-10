Tragedia a Fontanigorda, trovato morto il fungaiolo disperso

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del cercatore di funghi 65enne scomparso domenica pomeriggio nei boschi di Fontanigorda. Il corpo ormai senza vita dell’uomo è stato intatti trovato poco prima delle 13 nel bosco dietro la locanda al Valico, nella zona chiamata Lago du Bettin, nei pressi del passo del Fregarolo.

A notare il corpo è stato un altro cercatore di funghi, che ha subito dato l’allarme. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari stanno intervenendo anche gli uomini del Soccorso Alpino. L'identificazione e la constatazione del decesso è stata effettuato dai carabinieri e dal medico del 118: l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia scivolato e sia caduto battendo la testa, anche se non è chiaro se sia morto sul colpo o in seguito alle ferite riportate.

Le operazioni erano iniziate domenica sera intorno alle 22 circa, e per la copertura radio il nucleo Telecomunicazioni dei Vigili del fuoco aveva attivato dei ponti campali, permettendo così a tutti i soccorritori di poter comunicare con il posto di comando avanzato che coordinava le ricerche.