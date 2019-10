Fungaiolo disperso nei boschi, notte di ricerche in Val Trebbia

Il maltempo non ha frenato le ricerche dell’uomo di 54 anni che domenica 20 ottobre è uscito per funghi nei boschi di Fontanigorda, nell’entroterra genovese, facendo poi perdere le sue tracce.

L’allarme è stato lanciato dai familiari dell’uomo intorno alle 23 di domenica: stando al loro racconto, il 54enne è uscito in mattinata per una passeggiata, e nel corso della giornata non ha più dato sue notizie. Le ricerche sono iniziate quando l’allerta sulla regione era ancora arancione, e continuate anche con il passaggio ad allerta rossa.

Nei boschi della Val Trebbia, all’altezza della cappella di San Rocco, al passo di Fregarolo - passo secondario che collega l'alta val d'Aveto con l'alta val Trebbia tra le frazioni di Casoni di Fontanigorda e di Cabanne di Rezzoaglio, e luogo in cui l'uomo si è diretto - sono presenti i vigili del fuoco con il carro comando, l’unità cinofili di Savona, il Soccorso Alpino e i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, tutti impegnati a battere il territorio nella speranza di ritrovare incolume il 54enne.