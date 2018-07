Anziano disperso a Fontanigorda, ritrovato grazie al suo cane

Lieto fine per l'anziano che da ieri sera, mercoledì 18 luglio, risultava disperso nei boschi di Fontanigorda. L'uomo era uscito per una passeggiata con il cane ma non era più rientrato a casa.

Le ricerche dei vigili del Fuoco e del Soccorso alpino sono andate avanti tutta la notte fino al ritrovamento. Proprio grazie all’abbaiare del suo fedele amico, un tecnico del Soccorso Alpino è riuscito ad individuarlo. L'80enne, ritrovato in buono stato di salute, è stato riaccompagnato a piedi dai volontari.