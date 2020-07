Fontanigorda: cade in un burrone durante un'escursione, grave in ospedale

Una donna di 74 anni è stata soccorsa dall’elicottero a Casoni di Fontanigorda, località dell'alta val Trebbia, dopo essere caduta e precipitata in un burrone.

La donna stava camminando quando è scivolata ed è caduta. Immediato l’allarme al 112, che ha inviato sul posto l’elisoccorso vista la zona impervia.

La donna è stata raggiunta dagli uomini dei vigili del fuoco e dal personale sanitario che l’hanno assicurata alla barella e caricata sull’elicottero per il trasporto all’ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.