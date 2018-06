Amt, verifica intensiva in centro città con la Municipale

Ancora una verifica intensiva da parte del personale di Amt per contrastare i “portoghesi” che utilizzano l’autobus senza acquistare il biglietto.

I controlli sono iniziati intorno alle 8 in piazza Fontane Marose, e hanno visto impegnati i verificatori della partecipata del Comune e agenti della Municipale in ausilio. Presente anche il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, che ha condiviso sui social network alcuni scatti in compagnia del personale Amt.

Quella di mercoledì mattina è la prima verifica intensiva organizzata dall’azienda nel mese di giugno. A maggio sono state 3, organizzate tra Portello, corso Buenos Aires e via Canevari, e hanno portato a staccare quasi 500 multe. Le verifiche intensive vengono solitamente organizzate sulle tratte più frequentate e a maggior rischio evasione, e prevedono controlli sistematici da parte dei verificatori alle fermate o direttamente sui bus.