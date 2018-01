Ingoia droga durante l'arresto, piantonato in ospedale

In piazza Fontane Marose, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, in esecuzione a un ordine di carcerazione, hanno arrestato un senegalese di 29 anni, gravato di pregiudizi di polizia, sottoposto al divieto di dimora in questa provincia, provvedimento emesso a seguito delle reiterate violazioni a cui era sottoposto.

Lo straniero, al momento del fermo, ha ingerito alcuni involucri, contenenti verosimilmente sostanza stupefacente. Pertanto, ricoverato presso un nosocomio cittadino, attualmente è piantonato da personale della polizia penitenziaria.