Si traveste per evitare l'ordine di cattura, arrestato pusher

Si aggirava per via delle Fontane calzano un cappellino con la visiera calata sul viso e sulla folta barba che si era fatto crescere appositamente per nasconderlo, ma non è sfuggito agli sguardi dei poliziotti della questura di Genova, che lo hanno individuato e arrestato.

In manette è finito un pusher 30enne di origini tunisine, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova: gli agenti del Commissariato di Pré lo hanno notato in via delle Fontane e hanno riconosciuto in lui un noto spacciatore della zona, accertando poi che l’ordine di custodia cautelare in carcere era stato emesso in sostituzione del divieto di dimora nel Comune di Genova.

I poliziotti lo hanno così fermato e portato in questura per le procedure di rito. Poi lo hanno trasferito nel carcere di Marassi.