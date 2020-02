Frana in Valfontanabuona, 26 persone isolate

Localita Vallefredda isolata in Valfontanabuona a causa di una frana che, intorno alle ore 23 di giovedì 20 febbraio 2020, ha interessato la strada che collega i comuni di Coreglia Ligure e San Colombano Certenoli

Sono 26 le persone che sono quindi rimaste bloccate a causa dei massi che bloccano la strada e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e sono intervenuti anche i sindaci dei due Comuni.

Nel corso della mattinata di venerdì 21 febbraio sono in corso i sopralluoghi delle autorità e dei tecnici per liberare la strada ed effettuare tutte le verifiche relative alla sicurezza: «La situazione è sotto controllo - ha fatto sapere la Regione - nella strada comunale interessata sarà aperto un varco per consentire il passaggio e per l'eventuale distribuzione di acqua ai residenti».