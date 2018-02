Pattini per girare intorno alla fontana, il gelo stuzzica l'ironia

Le temperature rigide di queste ore hanno suscitato anche un po' di ironia, non solo al sud. Dopo il fotomontaggio di una slitta trainata da cani sul Grande raccordo anulare a Roma, a Genova la fontana di piazza De Ferrari gelata ha ispirato questa simpatica trovata: «Si affittano pattini da ghiaccio per girare intorno alla fontana. Firmato Buran».

Il cartello è stato fotografato anche dal presidente della Regione, Giovanni Toti. Burian, per chi ancora non lo conoscesse col suo nome, è il vento siberiano che in questi giorni ha raggiunto l'Europa e l'Italia. In queste ore i disagi più pesanti si stanno registrando nel sud della Penisola, ma nelle prossime ore il nord sarà interessato da una nuova perturbazione.

La protezione civile della Liguria ha emesso un'allerta neve di livello giallo per la giornata di mercoledì 28 febbraio 2018. L'acqua della fontana dovrebbe restare ghiacciata per qualche altro giorno, chissà che davvero non si cominci a pattinare in piazza De Ferrari.