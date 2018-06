Multedo: fondi per il recupero della piscina

Piscina di Multedo, porticciolo di Nervi, teatro della Gioventù, Palazzo Ducale e teatro Stabile. Sono questi i destinatari delle risorse del Fondo strategico regionale 2018: circa 11,7 milioni di euro che saranno utilizzati per investimenti in ambito culturale e della pianificazione urbana. I finanziamenti, decisi oggi in Regione alla presenza del presidente Giovanni Toti, degli assessori regionali alla Cultura Ilaria Cavo, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e all'Urbanistica Marco Scajola, si vanno ad aggiungere ai precedenti 30 milioni già assegnati a gennaio.

«Abbiamo messo in piedi un'operazione importante del valore di 18 milioni di euro di cui 13,3 milioni di risorse regionali provenienti dal fondo strategico - afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - a sostegno di investimenti necessari e strategici per il territorio ligure: opere mirate e fortemente richieste dagli Enti locali e dai cittadini che possono svolgere una funzione di volano a beneficio di zone che da troppi anni non vedevano alcun intervento e di ambito che riteniamo fondamentali per la crescita della Liguria».

«Abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte a Multedo alcuni mesi fa - spiega il sindaco Marco Bucci - quindi contiamo di realizzare la palestra polifunzionale come concordato con la cittadinanza e ora andiamo avanti dritti per arrivare agli obiettivi e per riqualificare un quartiere come Multedo che da anni richiede attenzione da parte dell'amministrazione».

Gli interventi previsti con il fondo strategico 2018