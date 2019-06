Campi in erba sintetica, dalla Regione fondi per rifarne sei

Regione Liguria, Comune di Genova e Figc Lega Nazionale Dilettanti comitato Ligure hanno sottoscritto un accordo di programma per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli impianti sportivi. L'idea di stipulare questo accordo è nata in seguito a uno studio rilasciato dalla Figc Lega Nazionale Dilettanti relativo agli impianti sportivi di calcio che versano nelle condizioni di peggior dissesto e ha visto la Regione ricoprire il ruolo di capofila del progetto.

Gli interventi sui campi hanno un importo di 310mila euro ciascuno e riguarderanno principalmente il rifacimento del manto in erba sintetica di sei campi sportivi. Regione Liguria ha stanziato per l'anno in corso a valere sul Fondo Strategico Regionale, un importo pari a un milione di euro vincolati a interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi segnalati dal Comune di Genova (impianto polisportivo Felice Ceravolo; impianto sportivo piazza delle Erbe; complesso sportivo di via Cagliari; impianto polisportivo Ca' de Rissi).

Il Comune di Genova ha potuto liberare risorse sul proprio bilancio per un milione di euro, a cui ha aggiunto altri 500mila euro per il rifacimento dei manti erbosi dei campi sportivi indicati dalla Figc. Le società sportive concessionarie degli impianti dove verranno effettuati gli interventi si sono rese partecipi a cofinanziare i lavori con una quota minima di 60mila euro. La Lega Nazionale Dilettanti Comitato regionale ligure si è resa disponibile ad assumere un ruolo di raccordo tecnico tra le parti in causa. L'accordo è da considerarsi quale progetto sperimentale e da estendere eventualmente ad analoghi interventi su scala regionale, dopo un attento monitoraggio.

In provincia di Genova sono presenti 38 campi sportivi a disposizione di 117 società, della Lega Nazionale Dilettanti, per un rapporto società/campo di 3.07, ben al di sopra della media regionale che si attesta a 1.91. Analizzando il solo territorio del Comune di Genova, all'interno del quale i campi sono 20 e al 100% in erba sintetica, è emerso che questo utilizzo intensivo degli impianti ha reso assolutamente necessario un intervento che contrasti gli evidenti segni di degrado e usura. I campi, nel capoluogo, sono per metà costruiti tra il 2003 e il 2004 e le attuali condizioni ne compromettono la fruibilità in piena sicurezza; pertanto si è deciso di sostituire il manto erboso in erba sintetica artificiale con un altro materiale innovativo e di ultima generazione.

La Figc ha allegato un elenco di campi di calcio che necessitano di interventi in ordine di urgenza e priorità: il campo sportivo "Ligorna"; il campo sportivo “F.M. Boero - Ca' de Rissi” in via di Pino 35; il campo sportivo “25 aprile” in via Gualco 4; il campo sportivo “Monsignor Sanguineti” in via dei Ciclamini 512; il campo sportivo “G. Strinati” in via Mogadiscio 40; il campo sportivo “G.B. Ferrando – Baciccia” in via Pra'; l'impianto polisportivo “Felice Ceravolo” al Lagaccio; Il campo sportivo Grondona, a Pontedecimo e il campo sportivo Vallebona-Piani di Ferretto a Bavari. Le risorse disponibili garantiscono, a oggi, il rifacimento dei primi sei campi di questo elenco, senza escludere la possibilità che con nuove risorse reperite dal privato si possa scalare la graduatoria, come prevede l'accordo stesso.