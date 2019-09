Cinquantenne resta folgorato dal benzinaio

Un uomo è rimasto folgorato questa mattina intorno alle 10 in via di Francia a Sampierdarena. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente.

I primi a intervenire sul posto sono stati i mezzi del 118, poi i vigili del fuoco. L'uomo folgorato è stato trasportato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. All'arrivo dei soccorsi era cosciente.

L'incidente è avvenuto presso un benzinaio.