Foibe, ancora vandalizzata la lapide di Staglieno

È stata nuovamente imbrattata la lapide che ricorda le vittime delle foibe davanti al cimitero di Staglieno, nei giardini Cavagnaro.

L'episodio è stato denunciato su Facebook dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sergio Gambino, che ha pubblicato alcune foto in cui si vedono chiaramente alcune scritte di pennarello come "Fasci al rogo" e "Nazi m...". La lapide era stata imbrattata, con della vernice rossa, anche lo scorso mese di febbraio quando ignoti avevano anche gettato via alcune corone di fiori.