Fallimento Qui!Group, revocati i domiciliari a moglie e figlie di Fogliani

La Cassazione ha revocato gli arresti domiciliari per Luciana Calabria, Chiara e Serena Fogliani, rispettivamente moglie e figlie di Gregorio Fogliani, il re dei buoni pasto arrestato lo scorso luglio per il fallimento della Qui!Group. Gli 'Ermellini' hanno accolto l'istanza del difensore, l'avvocato Giuseppe Iannaccone e trasmesso gli atti al Riesame per riformulare l'ordinanza di custodia cautelare.

Lo scorso luglio i finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato 6 persone e sequestrato beni per un valore di diverse decine di milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della Qui!Group, la società che si occupava di buoni pasto dell'imprenditore Gregorio Fogliani, fallita lo scorso anno.

Proprio Fogliani, Luigi Ferretto, amministratore delegato di Qui! Group, e Rodolfo Chiriaco, consigliere delegato della società erano finiti in carcere.

Tre invece le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, una per la moglie di Fogliani, Luciana Calabria, e altre due per le figlie. Le accuse sono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata.

Ai primi di ottobre Stefano, socio della Qui!Group e amministratore della Pasticceria Svizzera di Albaro, era stato trovato morto nel campo sportivo comunale di Mele, nel quale sarebbe finito dopo essersi lanciato dal viadotto soprastante.